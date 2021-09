Eurorivali – Sheriff, Vernydub: “Ogni allenatore sogna il Bernabeu e San Siro”

L'allenatore della formazione moldava: "Vale davvero la pena giocare contro club come Real Madrid e Inter in due arene leggendarie"

Dopo aver compiuto il colpo grosso alla prima giornata superando lo Shakhtar Donetsk, lo Sheriff Tiraspol sbarca a Madrid per affrontare, per la prima volta nella sua storia, il Real Madrid. Per il tecnico dei moldavi Jurij Vernydub, poter scendere sul campo del Santiago Bernabeu rappresenta la realizzazione di un sogno: "Per qualsiasi allenatore giocare al Bernabeu di Madrid è un sogno, e io non faccio eccezione. Lo stesso si può dire di un altro stadio leggendario: San Siro. Vale davvero la pena giocare contro club come Real e Inter in arene leggendarie, oltretutto nella fase a gironi della Champions League".