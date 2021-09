Eurorivali – Sheriff, Vernidub: “UCL, felice dell’Inter. Ma avrei voluto Messi”

Il tecnico della formazione moldava: "La Champions un sogno che non ho potuto realizzare da giocatore"

Jurij Vernidub, allenatore dello Sheriff Tiraspol, può finalmente coronare il sogno di poter disputare la Champions League dopo la clamorosa qualificazione dai preliminari e l'inserimento nel girone dell'Inter: "Ho fatto un sogno del genere tanto tempo fa, quando diventai un calciatore professionista. La Champions League non esisteva ancora, c'era la Coppa dei Campioni. Purtroppo, il sogno come giocatore non si è mai realizzato. Quando sono arrivato allo Sheriff ad allenare, ho capito che avevo la possibilità di giocare in Champions League sin dal primo turno di qualificazione. Speravo che il mio sogno si sarebbe avverato e sono contento che sia stato così".