Eurorivali – Shakhtar, Srna: “Meglio le big subito. L’Inter? De Zerbi la conosce”

Il ds della formazione ucraina: "Penso che sarà un girone difficile, ma, come l'anno scorso, lotteremo per qualificarci"

Torna l'incrocio europeo tra Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Ad un anno di distanza, le tre squadre tornano ad affrontarsi nel girone di Champions League e questo, per il ds degli ucraini Dario Srna, non è necessariamente un male. Ai microfoni di Ua-Football, Srna infatti spiega: "Inter e Real Madrid sono le stesse squadre dello scorso anno, poi c'è lo Sheriff Tiraspol. Il girone non è di nuovo facile, ma come dimostra la pratica, è meglio per il nostro club quando giochiamo con le migliori squadre. Roberto De Zerbi conosce bene l'Inter, conosciamo bene il Real Madrid e lo Sheriff, pur esordiente nel torneo, è una squadra scomoda. Penso che sarà difficile, ma, come l'anno scorso, lotteremo per qualificarci. Saremo tutti ben preparati l'uno per l'altro. Giocheremo con l'Inter per la terza stagione consecutiva. Posso promettere che nessuno ci toglierà facilmente i punti: daremo battaglia a tutti".