Eurorivali – Shakhtar, Kryvtsov: “Inter, pari logico. A Tiraspol ko inatteso”

Il difensore degli ucraini: "Il ko con lo Sheriff ci ha colpiti nel morale. Ma nel girone nulla è ancora deciso"

Il difensore dello Shakhtar Donetsk Serhiy Kryvtsov ha commentato il difficile esordio della sua squadra in Champions League. Torneo cominciato con la sorprendente sconfitta in casa dello Sheriff Tiraspol: "Non credo che nessuno se lo aspettasse. Se ci avessero detto prima della partita che a Tiraspol avremmo perso punti, non ci avrebbe creduto nessuno Sapevamo che lo Sheriff è una squadra forte con una composizione internazionale, ha ottimi giocatori. Ma nella partita di Tiraspol non siamo riusciti a realizzare le nostre occasioni, per questo abbiamo perso. Comunque, lo Sheriff non è da sottovalutare; abbiamo visto che ha anche battuto il Real Madrid".