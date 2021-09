Eurorivali – Shakhtar, Ismaily: “UCL, girone duro. Dobbiamo fare meglio in casa”

L'esterno della formazione ucraina: "Sappiamo che saranno partite dure, ma il nostro primo focus è sullo Sheriff Tiraspol"

Dopo Pedrinho, un altro rappresentante della colonia brasiliana dello Shakhtar Donetsk, l'esterno Ismaily, parla dell'imminente debutto degli ucraini in Champions League ai microfoni di Lance!: "Affronteremo di nuovo un girone molto difficile in Champions League. Sappiamo che saranno partite dure, ma il nostro primo focus è sullo Sheriff, che è anche una buona squadra e sarà nostro avversario all'esordio. Stiamo facendo una buona preparazione e speriamo di iniziare bene la competizione. Nell'ultima Champions League abbiamo ottenuto risultati importanti giocando in trasferta, ma non abbiamo fatto molto bene in casa. Credo che per questa stagione dobbiamo fare più punti in casa e cercare di fare punti anche in trasferta".