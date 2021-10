Eurorivali – Shakhtar in scioltezza sul Desna: 4-1 per gli uomini di De Zerbi

La formazione arancionera rimane a tre punti dalla Dynamo Kiev capolista a quota 32

Tutto facile per lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, che prima di giocarsi le residue chance di qualificazione agli ottavi di Champions League al Bernabéu contro il Real Madrid, batte agevolmente per 4-1 il Desna in campionato. Di Manor Solomon, Georgij Sudakov, Tete e Fernando le reti del club arancionero, che resta a tre punti dalla Dynamo Kiev capolista.