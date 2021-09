Eurorivali – Shakhtar Donetsk, Pedrinho: “In UCL per dimostrare quanto valiamo”

Il centrocampista degli ucraini: "Affronteremo due big, Real Madrid e Inter. Ma giocheremo per qualificarci"

Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi può essere una mina vagante in Champions League. Ne è convinto il centrocampista della compagine ucraina Pedrinho , che intervistato da SBT Sports esprime fiducia nelle qualità degli arancioneri: "Vedo il torneo come una grande opportunità per dimostrare il nostro valore. Abbiamo una squadra di grande qualità, penso che in Champions possiamo mostrare la grande squadra che siamo; non solo parlando, ma giocando a calcio. Puntiamo alla qualificazione, poi vedremo fino a che punto possiamo arrivare".

Sulle avversarie del girone, Pedrinho aggiunge: "Sappiamo che non è mai facile giocare in Champions League. Potevamo rientrare in un girone difficile, ed è andata così. Affronteremo due big, Real Madrid e Inter. Ma conosciamo le nostre qualità, giocheremo per qualificarci. Rispettiamo i nostri avversari. L'anno scorso abbiamo mancato gli ottavi di poco. Spero di qualificarmi quest'anno. Lo Sheriff Tiraspol? Giocheranno il torneo per la prima volta, di certo non mancherà entusiasmo da parte loro. Tutti vogliamo dare il massimo quando giochiamo qualcosa per la prima volta. Li trattiamo con rispetto, come Real e Inter. Sarà una partita molto importante, del resto è la prima. Speriamo di uscire con i tre punti".