Eurorivali – Shakhtar, De Zerbi: “Zero gol un caso, con l’Inter tante occasioni”

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk parla in conferenza stampa prima della sfida contro il Real Madrid

"Penso che il fatto che non abbiamo ancora segnato un gol in Champions League sia un caso". Lo assicura Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, durante la conferenza stampa che presenta la sfida contro il Real Madrid: "Abbiamo fatto 25 tiri contro Sheriff, con l'Inter abbiamo avuto tante occasioni. E con il Real Madrid, prima del loro terzo gol, abbiamo creato delle occasioni - sottolinea l'ex Sassuolo -. Quindi questo è accidentale. E non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato 2 partite su 3 senza Traore: questa non è una scusa, ma solo un dato di fatto. È difficile giocare senza Traore, ovviamente".