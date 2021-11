Eurorivali – Shakhtar, De Zerbi: “Per non arrivare ultimi servono due vittorie”

Il tecnico degli ucraini: "Contro lo Sheriff il nostro unico errore, con l'Inter e nel primo tempo col Real abbiamo giocato bene"

Dopo aver sconfitto il Desna in campionato, il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi si è espresso in conferenza stampa a proposito del girone di Champions League: "Penso che se non vogliamo finire all'ultimo posto nel girone, dobbiamo ottenere due vittorie. Tutto è cambiato non solo perché lo Sheriff ha vinto contro di noi e a Madrid. In quel momento, l'opinione di tutti su questo gruppo è cambiata. Penso che il nostro unico errore in Champions League sia stato quando abbiamo perso a Tiraspol. Abbiamo giocato molto bene con il Real Madrid nel primo tempo. Dopo il secondo gol, la partita è stata più difficile per noi. Ma contro il Real nel primo tempo, e contro l'Inter, penso che abbiamo giocato bene".