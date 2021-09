Eurorivali – Shakhtar, De Zerbi: “L’Inter? Possiamo perdere o vincere con tutte”

Il tecnico degli ucraini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sheriff

Giornata di conferenza stampa anche per Roberto De Zerbi , allenatore dello Shakhtar Donetsk (stesso girone dell'Inter) pronto all'esordio in Champions League in programma domani contro lo Sheriff: "Hanno molti giocatori che agiscono in velocità, preferiscono un ritmo elevato. Rispettiamo molto questa squadra. Si sono qualificati per il girone di Champions League proprio come noi".

"Non guardo a queste sfumature, non importa se siamo favoriti prima della partita con lo Sheriff o no. Oltre a non guardare chi sia sulla carta il favorito tra l'Inter o il Real prima dell'incontro con noi. Lo Shakhtar può perdere contro tutte queste squadre, ma sono sicuro che può anche vincere contro tutte. Pertanto, dobbiamo solo pensare a noi stessi. Sappiamo come prepararci adeguatamente per queste partite, conosciamo le nostre armi per giocare bene contro lo Sheriff".