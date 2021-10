Eurorivali – Real Madrid, Ancelotti: “Clasico speciale come Inter-Milan”

Il tecnico delle Merengues: "Contro lo Shakhtar Donetsk la nostra miglior partita, continiuamo su questa linea".

Si avvicina la supersfida col Barcellona per il Real Madrid e Carlo Ancelotti, allenatore delle Merengues, presenta così la partitissima di domenica ai microfoni della tv ufficiale del club: “Sono partite speciali. In ogni paese ci sono partite speciali come Inter-Milan, Chelsea-Tottenham, Bayern-Dortmund. È una partita speciale per la Spagna e il Clasico è la più importante per tutti i tifosi. Non è una partita normale e il mio modo di prepararla è con la massima calma e la massima concentrazione. La squadra è concentrata. Non abbiamo avuto un momento fantastico, ma vedo i giocatori con una buona concentrazione e motivazione per allenarsi ogni giorno. Contro lo Shakhtar Donetsk è stata la nostra miglior partita, abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare su questa linea".