Eurorivali – Real Madrid, Ancelotti: “Battere lo Sheriff per chiudere il gruppo”

Il tecnico delle Merengues: "All'andata non fu una bella esperienza. Dobbiamo evitare gli errori fatti al Bernabeu"

Così come l'Inter, anche il Real Madrid ambisce domani a chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League nel match di Tiraspol contro lo Sheriff, anche per vendicare la figuraccia del Bernabéu dell'andata. Carlo Ancelotti, tecnico delle Merengues, interviene in conferenza stampa fissando l'obiettivo: "All'andata non abbiamo avuto una bella esperienza contro questa squadra che ci ha battuto. Dobbiamo evitare gli errori commessi all'andata e cercare di fare bene quello che stiamo facendo bene in questo momento. Senza fretta, con la massima sicurezza e tranquillità, giocando bene i 90 minuti. Ci conosciamo bene, conosciamo bene lo Sheriff come loro ci conoscono e penso che dobbiamo giocare una partita completa. Decisiva? Se vinciamo, sì. L'obiettivo è vincere, chiudere il gruppo e andare avanti”.