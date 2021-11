Eurorivali – R. Madrid, Ancelotti: “Perdere domani significa vincere le prossime”

Il tecnico del Real: "Vincendo saremmo vicinissimi alla qualificazione, il nostro primo obiettivo stagionale"

Alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti sottolinea come la sua squadra abbia necessità di una vittoria contro gli ucraini per avvicinare la qualificazione agli ottavi: "È una partita molto importante. Vincere o perdere cambia molto la situazione. Perdere una partita del genere significherebbe dover vincere le prossime due e ci complica la vita. Vincere, invece, significherebbe essere vicinissimi alla qualificazione, che è il primo obiettivo della prima parte di stagione. La squadra vuole dare il massimo e non fallisce mentalmente prima di questo tipo di partite”.