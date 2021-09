Eurorivali – Primo titolo per lo Shakhtar: vinta la Supercoppa di Ucraina

La formazione di Roberto De Zerbi ha piegato per 3-0 la Dinamo Kiev

Primo trofeo stagionale per lo Shakhtar Donetsk, avversario dell’Inter nel girone di Champions League. Gli ucraini di Roberto De Zerbi hanno infatti vinto la Supercoppa di Ucraina battendo per 3-0 all’Olimpiyskiy Stadium la Dinamo Kiev. A siglare il risultato una doppietta di Traore e il gol di Alan Patrick. Primo titolo anche per l’ex allenatore del Sassuolo che ora si prepara ad affrontare proprio i nerazzurri la prossima settimana.