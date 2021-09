Eurorivali – Lo Sheriff si scalda in campionato: Petrocub battuto 2-0

Vittoria per la formazione di Jurij Vernydub, che mercoledì giocherà la sua prima gara in Champions

In attesa di fare mercoledì il suo debutto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, lo Sheriff Tiraspol si scalda vincendo in campionato contro il Petrocub. I prossimi avversari dell'Inter nel girone D della competizione continentale si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Castaneda e Yaxshiboyev, arrivate nella ripresa nel giro di due minuti.