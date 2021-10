Eurorivali – Lo Shakhtar Donetsk schiaccia lo Zorya: 6-1 e testa al Real Madrid

Netta vittoria per la squadra di De Zerbi, martedì avversario dei Blancos in Champions League

Lo Shakhtar Donetsk riparte alla grande nel campionato ucraino, dove si impone con un largo 6-1 sullo Zorya in un match senza storia. Per la squadra di De Zerbi entrano nel tabellino dei marcatori Pedrinho e Sikan ma anche Fernando e Tete, entrambi protagonisti con una doppietta. Il modo migliore per preparare l'impegno contro il Real Madrid in Champions League.