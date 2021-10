Eurorivali – De Zerbi: “Vorrei aver già battuto Sheriff e Inter ma vedremo col Real”

Le parole di De Zerbi alla vigilia della gara con il Real

In vista del match casalingo di domani contro il Real Madrid, il tecnico dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi, durante la conferenza di presentazione, è stato sollecitato anche sugli altri Euro-rivali, domani in campo a San Siro. "La scorsa stagione, lo Shakhtar ha battuto due volte il Real e ha chiuso due pareggi con l'Inter. Per ciò possiamo dire che ha giocato molto, molto bene nel girone di Champions League. Ma questa stagione è una storia completamente diversa. Lo Shakhtar è cambiato molto, così come l'Inter e il Real. Certo, da allenatore, vorrei che avessimo già battuto sia Sheriff che Interma vedremo come sarà domani con il Real Madrid".