Eurorivali – De Zerbi: “Italiano al 100%, ma non amo il calcio all’italiana”

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk: "Il divertimento è un aspetto determinante. Se non mi piace fare una cosa, preferisco non farla"

Alla vigilia del match contro il Real Madrid, Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è protagonista di un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais nella quale parla della sua carriera, del suo stile di gioco e anche delle sue convinzioni tattiche. Quando viene definito un punto di riferimento per l'innovazione del calcio italiano, De Zerbi tiene a precisare: "Non mi sento un punto di riferimento. Non voglio. Io amo l'Italia. Mi sento italiano al cento per cento e rispetto la tradizione italiana perché anche quando abbiamo vinto il Mondiale 2006 con le nostre armi, quel Mondiale l'ho vinto anche io. Mi sentivo persino felice e orgoglioso! La domanda che mi pongo è: ti piace l'idea tradizionale del calcio italiano, sei d'accordo con la difesa difensiva e il contropiede? No. Non mi rappresenta né mi diverte. Il divertimento è un aspetto determinante. Se non mi piace fare una cosa, preferisco non farla. Ora in Italia ci sono due scuole di pensiero. Una tradizionale, che è giusto che rimanga, e un'altra che si è rivoltata contro certe idee del passato. Ma succede anche in Spagna, dove non tutti giocano come Barcellona, ​​Real Sociedad o Villarreal. Il Getafe l'anno scorso ha giocato all'italiana".