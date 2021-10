Eurorivali – De Zerbi: “In UCL per far bene, ma l’obiettivo è il campionato”

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk: "Giocare in Champions è divertente, ma puntiamo a vincere in patria"

Archiviata la sonante vittoria contro lo Zorya Luhansk, Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, si proietta al match di Champions League contro il Real Madrid, cruciale per gli ucraini ancorati a un punto nel girone come l'Inter. Anche se l'ex tecnico del Sassuolo precisa che l'obiettivo vero dei Pitmen è uno solo: "Ora penseremo al Real, vincere aiuta a preparare meglio le prossime partite. Giocare in Champions League è sempre divertente e vogliamo fare bene finché ci siamo. Stiamo cercando di fare di tutto per qualificarci agli ottavi di finale, ma credo che il primo obiettivo dello Shakhtar in questa stagione sia vincere il campionato ucraino. Non dobbiamo dimenticare che lo Shakhtar ha concluso al secondo posto la scorsa stagione. Non è facile raggiungere l'obiettivo di cui parlavo, perché la Dynamo Kiev è una squadra forte, con l'allenatore, che considero il maestro, che ha vinto di più".