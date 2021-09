Eurorivali – Crollo Real Madrid con lo Sheriff, Casemiro: “Questo è il calcio”

Il centrocampista delle Merengues: "Una squadra ha tirato più di 20 volte e ha fatto un gol, l'altra ne ha fatti due con due tiri"

Impossibile celare l'amarezza per il clamoroso tonfo interno contro lo Sheriff Tiraspol, sorpresa assoluta della Champions League, da parte del Real Madrid. Il centrocampista brasiliano Casemiro si presenta davanti ai microfoni dei cronisti per esternare la sua delusione: "Questo è il calcio. Una squadra che tira più di 20 volte, che gioca bene, e l'altra che arriva con lo scopo di difendere, ha tirato due volte e ha segnato due gol. Queste sono cose calcistiche, devi stare più attento in fase difensiva. Ci sono diversi modi per perdere una partita e come abbiamo perso oggi… Abbiamo fatto un buon lavoro, il portiere ha fatto tante parate e credo che dobbiamo congratularci con loro perché hanno tirato due volte e segnato due gol. In questo club il requisito è vincere sempre. Sappiamo di essere sulla strada giusta, stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo la fiducia dell'allenatore, siamo primi in campionato e abbiamo opzioni in Champions League. Questo stemma ti costringe a vincere sempre, ma la stagione è molto lunga e non conta come inizia ma come finisce. Nel calcio bisogna vincere, ma quest'anno abbiamo già giocato delle brutte partite e abbiamo vinto, ma oggi non è stato così. Se non sei efficace davanti ti complica tutto dietro”.