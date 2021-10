Eurorivali – Ancelotti: “Con l’Espanyol per reagire alla sconfitta Champions”

Il tecnico del Real: "Io al Barcellona? Non posso andare contro la mia storia"

Contro l'Espanyol per dimenticare la sberla europea. Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, auspica un pronto riscatto per i suoi nel match con i Pericos, per mettersi alle spalle il prima possibile l'onta della sconfitta interna contro lo Sheriff Tiraspol: "La gara di martedì ci ha condizionato l'orgoglio. Anche a me fisicamente, perché penso ancora a come sia successo; quando non vinci non dormi. Domani reagiremo e daremo tutto, come abbiamo fatto contro i moldavi".