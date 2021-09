Eurorivali – All. Sheriff: “Grazie ragazzi per questo miracolo”. Stoccata a Kuyt

Il tecnico della sorpresa moldava: "Gli ottavi? Al momento non ci pensiamo, abbiamo altre quattro partite importanti"

Da Cenerentola a principessa: grazie al gol nei minuti finali di Sebastian Till, lo Sheriff Tiraspol ha espugnato il Santiago Bernabeu superando il Real Madrid e regalandosi una serata leggendaria che proietta il club della Transnistria al vertice solitario del gruppo D della Champions League. In brodo di giuggiole il tecnico dei moldavi Jurij Vernydub : "Abbiamo capito che avremmo dovuto difendere tutta la partita. Questo è ciò che abbiamo fatto. Abbiamo difeso con grande abilità, ma allo stesso tempo siamo usciti molto bene in contropiede. Sono molto felice e orgoglioso del club e dei miei ragazzi, che hanno fatto questo miracolo e hanno continuato la nostra favola; le emozioni stanno andando alle stelle".

Per lo Sheriff ora la qualificazione agli ottavi di Champions diventa qualcosa di più di un semplice sogno: " Non pensiamo ancora a raggiungere i playoff, perché non abbiamo ancora fatto nulla di straordinario. Stiamo solo andando avanti passo dopo passo. Ci aspettano altre quattro partite importanti. Quando arriverà il momento della partita finale, parleremo della fase successiva", ha tagliato corto Vernydub.

Infine, una stoccata a Kuyt che aveva detto di non vedere spazio per lo Sheriff in Champions. "Kuyt è stato un grande giocatore, ma sono felice di avergli distrutto il suo mondo perfetto. Sono molto contento per i miei ragazzi, siamo una squadra vera. Magari qualcuno pensa che noi non dovremmo essere in Champions, e invece questo è proprio il nostro posto".