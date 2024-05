In vista dell'Europeo Under 19, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, il commissario tecnico della Nazionale italiana della sopraccitata categoria, Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori, tra i quali l'interista Luca Di Maggio. Gli azzurrini sono chiamati al raduno di Tirrenia presso il Centro di Preparazione Olimpica dal 3 al 6 giugno. Di seguito l'elenco dei convocati completo.

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Kevin Giuseppe Leone (Sassuolo), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus), Marco Palestra (Atalanta);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Tommaso Ebone (Bologna), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan).

Staff -

Allenatore: Bernardo Corradi; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Marco Montini; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Francesco Donzella; Medico: Andrea Redler; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Andrea Cantera; Nutrizionista: Micol Purrotti; Segretario: Aldo Blessich.