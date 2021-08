European Leagues, Colombo: “Stadi aperti, auspichiamo che la Premier sia modello”

Il segretario generale dell'associazione delle leghe: "Da qui a Natale la maggior parte degli impianti in Europa potrà essere riempita"

L'European Leagues, l'organizzazione che rappresenta ufficialmente tutte le Leghe professioniste di calcio in Europa, è convinta che la direzione intrapresa da Premier League e Ligue 1, che hanno deciso di riaprire al 100% della capienza i loro stadi, sia quella giusta. Lo evidenzia anche il segretario generale Alberto Colombo: "Il fatto che dieci Leghe siano ripartite o lo stiano per fare con la massima capienza degli impianti è sicuramente un dato importante. Adesso gli occhi di tutti saranno puntati sulla Premier che ha iniziato la stagione questo fine settimana: se, con gli stadi aperti al massimo, i dati dei contagi saranno positivi, è auspicabile che molte delle altre Leghe seguano l'esempio della Premier e la utilizzino come un modello. Lo dico naturalmente sapendo che la gestione del Covid e delle restrizioni per gli eventi sportivi rimarrà sempre a livello nazionale e la chiusura o l'apertura degli stadi dipenderà dalle decisioni delle autorità sanitarie locali".