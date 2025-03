Due vittorie all'ultimo respiro, di cui una addirittura al 98esimo: Roma e Lazio si regalano due successi pesantissimi nell'andata degli ottavi di Europa League superando rispettivamente Athletic Bilbao e Viktoria Plzen al termine di due gare da ottovolante che mandano in delirio entrambe le tifoserie della Capitale.



Gara strana per la Lazio di Baroni che passa in svantaggio con Sulc, ma la rete dei cechi arriva da posizione di fuorigioco e il tabellino torna sullo 0-0 fino al gol di Romagnoli che porta in vantaggio i laziali. A inizio ripresa Durosinmi segna il gol dell'1-1 che sembra chiudere le marcature di un match al cardiopalma. Rosso diretto per Rovella al 77esimo che commette un fallaccio e lascia in inferiorità numerica i compagni che dovranno fare a meno di lui all’Olimpico. Match al quale non prenderà parte neppure Gigot, anche lui finito sul taccuino del direttore di gara che ha estratto rosso diretto per un brutto intervento al 93esimo, episodio che sancisce la serata al chiaroscuro della squadra di Baroni che ad un passo dal triplice fischio trova clamorosamente il gol del 2-1 firmato da Gustav Isaksen con un'autentica prodezza.

Andavano verso il pari per 1-1 anche i cugini della Roma, passati in svantaggio con Williams al 50esimo, e poi tornati a galla grazie al gol del momentaneo pari di Angelino al 56esimo. I giallorossi non si accontentano e ci provano fino all’ultimo secondo mettendo sotto assedio gli ospiti che finiscono per soccombere a Shomurodov che al 94esimo trova il varco e spara un missile che vale il 2-1 finale.

Vincono anche il Francoforte in casa dell’Ajax per 2-1 e il Bodo Glimt contro l’Olympiakos con un sonoro 3-0.