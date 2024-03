Tre italiane su otto ai quarti di finale di Europa League. Dopo il Milan, che si è sbarazzato con facilità dello Slavia Praga nel match delle 18.45, anche Roma e Atalanta staccano il pass per i quarti di finale della competizione eliminando rispettivamente il Brighton e lo Sporting Lisbona. La squadra di Daniele De Rossi rendendo indolore la sconfitta in terra inglese grazie al 4-0 dell'andata, la Dea ribaltando a Bergamo i portoghesi con i gol di Lookman e Scamacca. Sugli altri campi non ci sono sorprese, anche se il Bayer Leverkusen dominatore della Bundesliga deve sudare per mandare a casa il Qarabag, ridotto in 10 al 63' ma capace di raddoppiare il vantaggio nel punteggio al 67'. Poi entra in scena Schick che in pieno recupero, nel giro di 4', mette a segno la doppietta decisiva. Tutto facile, infine, per il Liverpool: Sparta Praga travolto 6-1.