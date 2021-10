EuroLeagues, Thomsen: “Il Mondiale biennale alimenta idee come la Super League”

Il presidente delle Leghe europee: "Il nostro obiettivo è difendere il calcio nazionale, la base del calcio. Per questo siamo contrari"

Claus Thomsen, presidente della European Leagues, a margine dell'assemblea di Milano ha rinforzato l'opposizione dei campionati europei al progetto del Mondiale biennale proposto dalla FIFA: "Il nostro obiettivo è difendere il calcio nazionale, la base del calcio. Per questo noi non siamo a favore di un Mondiale biennale. Dobbiamo occuparci degli interessi di tutti. La Super League rimane sempre una minaccia se non ci si occupa delle fondamenta del calcio. Per noi l’organizzazione biennale del Mondiale alimenta solo concetti come la Superlega, che può essere riproposta sotto altre forme. Questo è un trend di cui dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo avere un calcio che si basi su meriti sportivi".