"Sarebbe bello vedere il Milan tornare a Istanbul e vincere la Champions". Questo l'auspicio di Andriy Shevchenko, oggi tra i protagonisti della 'Milano Football Week', evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Per arrivare alla finale, però, serve una vera e propria impresa ai rossoneri, chiamati a ribaltare martedì prossimo il 2-0 dell'andata: "Nella vita sono una persona positiva, dimentichiamo il primo tempo di mercoledì... - il consiglio di Sheva alla squadra di Pioli -.

Nella ripresa, la squadra è entrata con lo spirito giusto. Se il Milan riguarda il suo piano di gioco e ha l'atteggiamento del secondo tempo, si può giocare le sue chance nel ritorno di martedì. Gli allenatori hanno grandi pressioni e ho grande rispetto per Pioli che ha vinto il campionato ed è arrivato in semifinale di Champions. Io sono positivo nonostante lo 0-2 dell'andata: se i giocatori entrano in campo come nella ripresa di mercoledì può succedere di tutto. Chi andrà in finale non è ancora deciso".