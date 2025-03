L'Italia ha tempo, ma non tantissimo, per presentare la lista degli stadi che ospiteranno l'Europeo del 2032, che il nostro Paese organizzerà insieme alla Turchia. Anche il segretario della UEFA Giorgio Marchetti, intervistato nel corso de 'La Politica nel Pallone', programma di GR Parlamento, tocca il tema degli impianti: "Quello degli stadi in Italia è un problema annoso: non ci sono stadi di buona qualità, con qualche sporadica eccezione. Ci aspettiamo che entro ottobre 2026 l’Italia abbia una lista di stadi che, dove non esistenti e nella configurazione necessaria per rispondere alle condizioni, abbiano un progetto esecutivo, finanziato e che parta non oltre il 2027 per la costruzione o la ristrutturazione".

Marchetti fissa poi la deadline: "Non sappiamo a che punto sia l’Italia in vista di EURO 2032. Entro ottobre 2026 l’Italia dovrà decidere quali stadi proporre. Per l’Europeo ne dovrà fornire cinque, così come la Turchia".