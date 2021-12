EURO 2032, la UEFA lancerà a breve la procedura di gara: la nota di Nyon

La decisione punta ad aiutare le federazioni a modellare i loro piani di sviluppo a lungo termine nei rispettivi Paesi e a fornire maggiori certezze ai partner e ai detentori dei diritti

La UEFA lancerà a breve la procedura di gara per EURO 2032, in parallelo con l'edizione 2028, invitando le 55 federazioni nazionali a presentare le loro candidature. La decisione segue l'apertura delle candidature per EURO 2028 lanciata a settembre di quest'anno e punta ad aiutare le federazioni a modellare i loro piani di sviluppo a lungo termine nei rispettivi Paesi e a fornire maggiori certezze ai partner e ai detentori dei diritti.