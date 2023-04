È stato consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia gli Europei di calcio del 2032. Lo riporta la stessa Federcalcio in una nota sul sito ufficiale: nei prossimi mesi è attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcistico europeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. L’altra federazione ad aver presentato il dossier di candidatura per quest’ultima edizione è quella turca.