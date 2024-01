La FIGC ha comunicato che è stata fatta la scelta per il quartier generale della Nazionale italiana di Luciano Spalletti per l'Europeo del 2024: secondo la nota diramata da Via Allegri, la base della spedizione azzurra sarà Iserlohn, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove Nicolò Barella e compagni alloggeranno all’Hotel VierJahreszeiten e si alleneranno presso l’Hemberg-Stadion. Iserlohn è stata scelta per la relativa vicinanza con le città sedi delle prime due partite del girone, ovvero Dortmund (a 30 km circa) dove si giocherà Itaia-Albania, e Gelsenkirchen (a 70 km circa), dove l’Italia affronterà la Spagna il 20 giugno, oltre che per l’entusiasmo e il calore manifestati dalle istituzioni cittadine e dalla comunità locale.

Gli azzurri arriveranno a Iserlohn il 10 giugno, 5 giorni prima della gara con l’Albania. Proprio oggi è iniziato un primo sopralluogo nella cittadina da parte dello staff della FIGC, durante il quale verranno definiti i prossimi interventi nel centro di allenamento e verrà individuata l’area dove sorgeranno Casa Azzurri e il Media Center dove si svolgeranno le attività media quotidiane della Nazionale.