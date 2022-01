Eto’o posa con Onana e garantisce: “Il Camerun è pronto all’azione”

Il presidente della Federcalcio del Camerun saluta il gruppo di Toni Conceiçao prima dell'inizio della Coppa d'Africa

In qualità di presidente della Federcalcio camerunese prima ancora che di vecchia gloria dello sport nazionale, Samuel Eto'o è andato a far sentire di persona il proprio incoraggiamento alla Nazionale del Camerun che fra pochi giorni comincerà l'avventura in Coppa d'Africa. Sul proprio profilo Instagram, l'ex attaccante dell'Inter garantisce che i Leoni Indomabili "sono pronti all'azione", come scrive lui stesso nella didascalia di accompagnamento alle foto della sua visita all'Olembe Stadium, compresa una che lo raffigura insieme al nuovo portiere dell'Inter André Onana.