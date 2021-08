Eto’o jr riparte dal Benfica B: “Vorrei diventare più bravo di mio padre”

Ettiene Eto’o, figlio della leggenda interista Samuel, riparte dal Benfica B. Il diciottenne, rimasto free agent dopo l’addio al Real Oviedo, dove si era trasferito lo scorso anno, riparte dal Portogallo. Durante la presentazione, il...

Ettiene Eto'o, figlio della leggenda interista Samuel, riparte dal BenficaB. Il diciottenne, rimasto free agent dopo l'addio al Real Oviedo, dove si era trasferito lo scorso anno, riparte dal Portogallo. Durante la presentazione, il figlio d'arte ha fatto riferimento alla figura del padre e all'impatto avuto nella sua crescita. "C'è sempre pressione nella vita che tu sia o meno figlio di una persona famosa. Personalmente cerco solo di godermi la mia carriera e dimostrare di potercela farce. Mio padre ha avuto una grande influenza nella mia vita, l'ho sempre ammirato, voglio imparare da lui e continuare sui suoi passi. Vorrei sempre poter essere come lui, cercare di migliorare persino più di lui. Non vedo l'ora di scendere in campo".