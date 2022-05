Samuel Eto'o ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione dell''Integration Match Heroes', la partita di beneficenza in programma il prossimo 23 maggio a Milano. Tra i temi toccati, anche la finale di Conference League raggiunta dalla Roma di José Mourinho: "Se gli faccio i complimenti ora mi ammazza, perché ora sta solo pensando alle strategie per vincere. Preferisco aspettare che vinca e poi gli scrivo. Tanto sono sicuro che vincerà. Quando arrivai io all'Inter, nessuno pensava che avremmo potuto vincere la Champions League. Però noi eravamo convinti di avere la squadra per lottare. La differenza tra Inter e Barcellona era una sola: all'Inter avevamo una squadra di uomini, eravamo soldati. Siamo stati migliori soldati in quell'anno, non era qualità. Siamo arrivati in finale per questo, la semifinale col Barcellona ne è l'esempio. Oggi l'Inter deve pensare di vincere lo Scudetto, devono pensare di voler vincere fino all'ultimo".