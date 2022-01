Esposito scalpita: “Nuovo anno, nuovi obiettivi ma con il doppio dell’impegno”

L'attaccante si allena in casa e lancia una promessa sui social

"Nuovo anno, nuovi obiettivi ma con il doppio dell'impegno". Questa la promessa che Sebastiano Esposito fa ai suoi follower attraverso i social. Il messaggio, pubblicato su Instagram, accompagna un allenamento in casa del giovane attaccante dell'Inter in questa stagione in prestito al Basilea.