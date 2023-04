Il Bari sbanca l'Arena Garibaldi di Pisa ritrovando per l'occasione il gol di Sebastiano Esposito, autore del gol del momentaneo 1-1. Rispolverato da Michele Mignani per il match contro i toscani, il tecnico biancorosso è stato ampiamente ripagato. L'attaccante di scuola Inter ha trovato la sua terza rete in 303 minuti giocati col Bari, il che, ricorda il Corriere dello Sport, porta Esposito ad avere una media reti migliore dei due pilastri dell'attacco dei pugliesi Valid Cheddira e Mirko Antenucci.