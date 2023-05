"La nostra forza è il gruppo. Siamo tutti degli ottimi calciatori e degli ottimi ragazzi, quando si hanno dei valori del genere si riesce sempre a dare il proprio meglio" dice l'attaccante nerazzurro in prestito al Bari Sebastiano Esposito a TeleBari. "La speranza (per la promozione diretta, ndr) è l’ultima a morire. Sappiamo però che è difficile, andiamo per il nostro percorso pensando gara dopo gara. Noi ringraziamo sempre i nostri tifosi, sono venuti sempre da tutte le parti.

L’ho sempre detto ai miei compagni, anche quando stavo spesso in panchina: quando la squadra scende in campo e c’è l’inno del Bari io provo emozione. È una cosa che rare volte ho visto, se non in palcoscenici importanti. È un qualcosa da livelli molto alti".