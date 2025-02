Francesco Pio Esposito continua a macinare gol, ma questa volta la zampata della punta campana non basta allo Spezia per portare a casa i tre punti dalla trasferta di Modena. L'attaccante di scuola Inter trova il gol al minuto 23, correggendo con un bel tocco morbido un assist di Arkadiusz Reca. Poco prima della fine del primo tempo, però, arriva il pareggio dei gialloblu firmato dall'ex Sassuolo Gregoire Defrel, assistito da un'altra vecchia conoscenza delle giovanili dell'Inter, il difensore Giovanni Zaro.

Il risultato non cambia nella ripresa: finisce quindi con pareggio che impedisce alla formazione ligure, ora a quota 50 punti in classifica, di avvicinarsi al Pisa, impegnato domani a Cesena. Nel frattempo, il Sassuolo vince 2-0 col Brescia e prende definitivamente il largo in vetta alla classifica.