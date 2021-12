Esposito guarito dall’infortunio: “Dopo tre mesi sono tornato”

Dopo il lungo infortunio l'annuncio del ritorno

Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo di gioco, l'interista in prestito al Basilea, Sebastiano Esposito 'compie un balzo in avanti', dritto dentro lo stadio del club svizzero, dove può finalmente tornare a giocare come annuncia lo stesso giocatore sui social. "Dopo tre mesi sono finalmente tornato" si legge nella didascalia a corredo del reels pubblicato dal classe 2002, dove viene ritratto mentre 'salta dentro il St. Jakob-Park, stadio del Basilea.