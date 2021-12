Esposito, caso chiuso: in campo negli ultimi minuti di Young Boys-Basilea

L'attaccante è entrato all'81esimo dopo che Rahmen l'aveva escluso dai convocati per il match col Servette

Caso chiuso. Dopo le scuse al gruppo per il brutto comportamento tenuto in panchina nel match di Conference League con il Qarabag di giovedì scorso, quando si era rifiutato di entrare in campo a pochi minuti dalla fine, Sebastiano Esposito è stato reintegrato in rosa e pure utilizzato dal suo tecnico, Patrick Rahmen, che lo ha buttato nella mischia all'81esimo del match contro lo Young Boys terminato 1-1.