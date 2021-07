Esposito, battibecco social con un tifoso: “Solo post? Tu mi guardi sul divano”

L'ex attaccante nerazzurro ha risposto piccato al commento critico ricevuto su Instagram

Battibecco social con un tifoso per Sebastiano Esposito, criticato su Instagram perché "da quando hai esordito con i professionisti hai fatto 5 gol e mille storie, fra foto e post. Pensa a giocare, ché gente forte della tua età se lo mangia il campo". L'ex attaccante nerazzurro, che ha già esordito con la maglia del Basilea nella vittoria per 3-0 in Conference League contro il Partizani Tirana, ha risposto piccato: "Tu da quando ho esordito sempre a casa sul divano a guardarmi. Pensa a guardare meglio, perché gente della tua età fa molto meglio, sicuro".