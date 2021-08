Esposito ancora protagonista col Basilea: due assist nel successo sull’Ujpest

Gli elvetici si impongono per 4-0 sugli ungheresi: Males e Cabral a segno grazie ai passaggi vincenti del talento di scuola Inter

Continua l'ottimo momento del Basilea e continua soprattutto il momento magico di Sebastiano Esposito. Che nel ritorno del terzo turno di qualificazioni di Europa Conference League non segna, ma mette lo zampino in due delle quattro reti a zero con le quali la formazione elvetica stende l'Ujpest e si guadagna gli spareggi per la fase a gironi. L'attaccante di scuola Inter serve due assist coi quali manda in rete prima l'altro giocatore di proprietà nerazzurra Darian Males, poi Arthur Cabral. Adesso il Basilea contenderà agli svedesi dell'Hammarby un posto nella nuova coppa europea.