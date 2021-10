Esposito, ancora problemi: nuovo infortunio per l’attaccante del Basilea

L'annuncio è dello stesso club elvetico. L'attaccante di scuola Inter ha già saltato sei partite nelle ultime settimane

Continua il momento tormentato di Sebastiano Esposito: il Basilea, infatti, ha comunicato che l'attaccante arrivato in prestito dall'Inter dovrà nuovamente fermarsi a causa di un problema muscolare patito nel corso del match vinto contro il Lugano. Non si sa per quanto tempo Esposito dovrà rimanere fermo. Il nazionale italiano Under 21 ha già saltato sei partite ufficiali a causa di infortuni nelle ultime settimane.