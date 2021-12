Esposito, altro inciampo: alterco con due avversari e rosso diretto

L'episodio nel finale di Basilea-Grasshoppers: nonostante l'inferiorità numerica, i rossoblu riescono a pareggiare 2-2

Non fa in tempo a guadagnarsi il perdono di allenatore e compagni dopo l'ammutinamento in Conference League che Sebastiano Esposito casca nuovamente in fallo. Questa volta, l'attaccante in prestito al Basilea all'Inter viene espulso con rosso diretto per una violenta reazione avuta nel finale del match contro il Grasshoppers: entrato al 63' in sostituzione di Valentin Stocker,Esposito è stato cacciato dal campo all'89esimo dopo una rissa furibonda con i giocatori avversari Petar Pusic e Shkelqim Demhasaj, con le Cavallette in vantaggio per 2-1. Nonostante l'inferiorità numerica, il Basilea è riuscito ad arrivare in pieno recupero al pareggio grazie a Pajtim Kasami, sfiorando addirittura il 3-2 con Arthur Cabral.