Esports, il team dell’Inter scelto tra i FGS Masters per FIFA

Il team nerazzurro è stato selezionato assieme ad altri 15 team

Attraverso i propri social, l’Inter ha fatto sapere che il suo team Esports è stato scelto come FGS MASTERS di FIFA. Solo 16 team in tutto il mondo - si legge - fanno parte dell’élite competitiva del celebre gioco di calcio. Ecco di seguito le 16 squadre e i loro componenti:

AFC Ajax

Dani e Levy

I giganti olandesi dell'AFC Ajax schierano una coppia di livello assoluto formata dal veterano della FeWC e plurivincitore della eDivisie, Dani, e dal trionfatore nei playoff per l'Europa della FGS21 su PlayStation®, Levy.

Atlanta United FC

Paulo Neto e Vini

La squadra della eMLS è composta da due dei più forti giocatori brasiliani in attività, protagonisti ciascuno di ottime prestazioni sia in FIFA 20 che in FIFA 21, come testimoniato dal successo di Paulo Neto nelle qualificazioni per il Sud America. Il ritorno delle competizioni mondiali è l'occasione per l'Atlanta United FC di lasciare il segno sulla scena internazionale di FIFA.

eFC Blue United

Agu e Tsakt

Una serie di prestazioni individuali e il primo posto nella competizione regionale della FIFAe Club World Cup in FIFA 21 sono valse al team Blue United eFC un invito come Maestri FGS. Vedremo se si riveleranno all'altezza durante la Team of the Season Cup.

Complexity Gaming

Joksan e MaXe

Il team nordamericano Complexity schiera Joksan, salito alla ribalta dopo la vittoria nella FIFA 19 PlayStation Continental Cup e tra i protagonisti da allora della scena internazionale. Joksan e MaXe sono i campioni mondiali della FIFAe Club World Cup 2020 e i campioni regionali del 2021. Alla luce dell'ottimo rendimento di squadra, è lecito considerare Complexity tra le possibili favorite per il successo finale.

DUX Gaming

Gravesen e DanielAguilar4

Uno dei team dal rendimento più costante durante la stagione della FGS21, DUX Gaming si candida di diritto a un ruolo da protagonista nel torneo. C'è molta curiosità per vedere come si comporterà questa coppia, dopo gli ottimi risultati ottenuti come squadra.

EXCEL ESPORTS

Gorilla e Tom

EXCEL ESPORTS è tornata e per l'occasione schiera una coppia d'assi formata da Gorilla e Tom. Tom ha dominato le classifiche della FGS21 in Europa, oltre a vincere le qualificazioni e a ottenere alcuni piazzamenti di rilievo. Gorilla è il campione della FIWC 2017 ed è reduce da una delle sue migliori stagioni di sempre in FIFA 21. Anche se non hanno mai giocato insieme, le aspettative non possono che essere molto alte.

FNATIC

Tekkz e Diogo

La coppia dei FNATIC è composta dal pluricampione della FUT Champions Cup, vincitore della eClub World Cup, della ePL e della eCL Invitational, Tekkz, e dal portoghese Diogo. Vedremo se i successi individuali di Tekkz serviranno da stimolo per lasciare il segno anche nella competizione a squadre della FGS22.

Guild eSports

NICOLAS99FC e NRaseck

GUILD Esports riunisce due giocatori di livello internazionale, con all'attivo diversi successi in alcuni dei tornei più importanti. Entrambi hanno dato ampiamente prova delle loro capacità sul campo virtuale. Riusciranno a esprimersi sugli stessi livelli anche come compagni di squadra?

Inter eSports

Resende e Tore

Resende ha dominato la scena sudamericana in FIFA 21, vincendo due qualificazioni e la eLibertadores. Tore si è ben comportato sia in Europa che in Sud America, dopo essersi classificato tra i primi quattro alla sua prima FUT Champions Cup. Si tratta di un'altra coppia sudamericana dal grande potenziale, pronta a dire la sua sul palcoscenico internazionale.

Mkers

Prinsipe e Cosimo

Prinsipe ha vinto la competizione regionale della FIFAe Club World Cup in FIFA 21, aggiungendo ai suoi trofei vinti anche una FIFA 17 Regional Cup. Cosimo ha partecipato a tre edizioni delle qualificazioni europee di FIFA 21, finendo al secondo posto e piazzandosi al 6° posto nella classifica stagionale. Parliamo di due veterani con parecchia esperienza alle spalle che potrebbe tornare utile per superare le fasi cruciali del torneo.

NEO

DullenMIKE e Hensoo

NEO schiera DullenMIKE, il più giovane vincitore di sempre della FUT Champions Cup, dominatore delle classifiche regionali la scorsa stagione e uno tra i più forti giocatori di FIFA al mondo. Hensoo è tra i top player in Europa da anni ed è reduce dalla vittoria della prima DFB ePokal nella passata stagione. Proprio come DullenMIKE, anche Hensoo fa parte della nazionale tedesca. Ci terranno a fare bella figura insieme e a dimostrare la loro qualità sia durante la Team of the Season Cup che nella prossima stagione competitiva.

SPQR

Felipe |5| e Rampazzo

SPQR è tra i team più forti del Sud America sin dalla sua creazione, con Felipe capace di vincere una qualificazione e un playoff, mentre Rampazzo si è guadagnato un posto nei playoff sudamericani in FIFA 21. Questa coppia ha tutte le carte in regola per puntare al successo il prossimo gennaio.

Team Falcons

MSDossary e NightWatch

MSDossary è il campione del mondo FIFAe 2019, plurivincitore della FUT Champions Cup e delle qualificazioni, nonché uno dei giocatori più apprezzati dal pubblico. Al suo fianco NightWatch, finalista a sorpresa della eChampions League, a comporre una delle coppie più interessanti che vedremo all'opera nella Team of the Season Cup.

Team FUTWIZ

Jamodo e Marko

I due giocatori del team FUTWIZ sono veterani della scena internazionale dai tempi di FIFA 17, con Marko capace di guadagnarsi anche un posto nella FeWC. Vedremo se questi due compagni di lungo corso riusciranno a puntare alla vittoria finale nella Team of the Season Cup.

Team Heretics

Matias e H1dalgo

Matias ha vinto tre qualificazioni e la eLibertadores in Sud America durante la stagione di FIFA 21 ed è al debutto a livello internazionale con FIFA 22. Giocherà in coppia con il terzo classificato della eLaLiga, H1dalgo, per cercare di proseguire nel suo ottimo momento di forma.

TG.NIP

Levy de Weerd e Ollelito

Le stelle del Team Gullit e dei Ninjas in Pyjamas hanno deciso di unire le forze, dando vita a una collaborazione che sembrava impossibile solo fino a poco tempo fa. Entrambi i giocatori hanno una grande esperienza alle spalle, con diversi successi nei principali tornei. Vedremo se riusciranno a ripetersi anche in coppia.

Cosa sono i Maestri FGS?

I Maestri FGS sono tra i più forti giocatori di FIFA in circolazione che partecipano alla FIFA 22 Global Series. Sono stati scelti da EA per formare le squadre Maestri FGS qualificate direttamente per la Team of the Season Cup.

A cosa serve il programma Maestri FGS?

Premia i migliori giocatori per le loro prestazioni precedenti e fa in modo che gli appassionati possano vedere i loro beniamini e le loro squadre preferite in azione nellaTeam of the Season Cup.

Come sono stati scelti i Maestri FGS?

I Maestri FGS sono stati scelti in base a una serie di criteri. I tre principali sono i risultati ottenuti nei tornei, le vittorie nelle competizioni più importanti e la continuità di rendimento.

La squadra FGS Masters godranno di vantaggi durante laTeam of the Season Cup?

No. Tutte le squadre partecipanti alla Team of the Season Cup partiranno dallo stesso livello.

