Espirito Santo: “Lautaro? Io parlo solo dei giocatori del Tottenham”

Il tecnico degli Spurs non si sbilancia sui rumors e su Kane dice: "Al più presto parlerò con lui"

Non vuole assolutamente commentare le ultime voci di mercato il tecnico del Tottenham Nuno Espirito Santo. Che intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria nell'amichevole precampionato con l'Arsenal, davanti a domanda precisa sulla notizia di un accordo per il passaggio agli Spurs di Lautaro Martinez risponde perentorio: "Non parlerò di nessun giocatore. Parlerò solo dei miei giocatori, i giocatori del Tottenham, nient'altro". Semmai, il tecnico portoghese parla di Harry Kane, il cui futuro con la squadra di White Hart Lane appare in bilico: "Harry è con noi. Deve mettersi in quarantena al The Lodge ma ha già fatto il suo primo giorno con i preparatori. Parlerò al più presto con lui".