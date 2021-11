Espino: “Vengo da San Jacinto, paesino di buoni calciatori come Vecino”

Il difensore del Cadice è concittadino del centrocampista dell'Inter

Il difensore del Cadice Alberto Espino, parlando ai microfoni della radio locale Radio Cadice, ha parlato di sé e della sua esperienza nel club andaluso. Il Pacha, così come viene soprannominato, proviene da una piccola cittadina dell'Uruguay di nome San Jacinto, che conta poco meno di 5mila abitanti ma che può vantare un piccolo record: "Dal mio paese sono venuti fuori tre o quattro buoni giocatori come Matias Vecino, che gioca per l'Inter, o Guillermo Amores dell'América di Cali. Per un paese così piccolo, abbiamo prodotto buoni giocatori".