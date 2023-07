Bastogi vola in Borsa dopo la nota ufficiale pubblicata in data odierna, in cui si è appreso che Infrafin s.r.l., società interamente posseduta da Camabo s.r.l., il cui capitale è detenuto da Bastogi per il 51% e da Brioschi per il restante 49%, ha concesso all'Inter un diritto di esclusiva fino al 30 aprile 2024, finalizzato a verificare la possibilità di realizzare uno stadio e alcune funzioni accessorie nel Comune di Rozzano.

Nonostante mancassero 16 minuti e 16 secondi alla chiusura dell’ultima seduta della settimana, riporta Calcio e Finanza, Bastogi S.p.A. aveva un segno più del 6,16% con il prezzo di una singola azione salito a 0,62 euro con una capitalizzazione di mercato da 69 milioni. In apertura il valore di un’azione era di 0,57 euro.