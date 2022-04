(ANSA) - ROMA, 21 APR - Da Emanuele Calaiò a Marco Storari sono molto i nomi noti del calcio italiano che hanno conquistati il diploma da Ds. Ad ufficializzarli il settore tecnico della Figc che ha reso noto i neo-direttori sportivi che si sono diplomati dopo aver superato gli esami finali del corso. I ds avevano riempito le aule del Centro Tecnico Federale dallo scorso 15 novembre - quando le lezioni sono state inaugurate - fino al 22 dicembre, seguendo un programma didattico di 144 ore caratterizzato da docenze di esperti del settore, come - tra gli altri - direttori sportivi del calibro di Piero Ausilio (Inter), Riccardo Bigon (Bologna), Daniele Faggiano (Sampdoria), Cristiano Giuntoli (Napoli) e Frederic Massara (Milan). Tra i neodiplomati il migliore del corso è risultato Antonio D'Ottavio, Chief Scout delle squadre Under 16, 17 e 19 del Milan.

Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall'Head of Sport Organization and Strategy dell'Inter, Marco Benetti, e dallo Sport Secretariat First Team - sempre del club nerazzurro - Domenico Vassallo. Secondo la Commissione d'esame, invece, la migliore tesi tra i neodiplomati è stata quella redatta dalla Segretaria della Direzione Sportiva della Lazio Women, Maria Antonietta Pia Foti. Grazie a questo riconoscimento, Foti ha vinto una borsa di studio che le ha coperto completamente il costo del corso. Tra gli allievi più conosciuti del corso, oltre a Calaiò e Storari, si sono diplomati anche Daniele Conti, Andrea Cossu, Sergio Floccari, Christian Maggio, Giandomenico Mesto, Ivan Pelizzoli e Ferdinando Sforzini. (ANSA).